На пункты мобилизации приходят москвичи, не дожидаясь получения повестки

Они записываются добровольцами

В столичные военкоматы приходят москвичи, которые не получали повестки. Они записываются добровольцами, сообщает АГН "Москва".

"Бывал в горячих точках. Повестку ждал. Родина призвала, готов защищать граждан Российской Федерации. Кто, если не мы?", - сказал один из добровольцев на мобилизационном пункте на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в Москве открыты дополнительные пункты мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

После начала частичной мобилизации военный комиссариат Москвы совместно с правительством провёл масштабную работу по актуализации баз данных москвичей, состоящих на воинском учете. Всем, кому ошибочно были разосланы повестки, отправлены уведомления об их отзыве.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего, отслужившие в армии и имеющие соответствующий опыт.

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