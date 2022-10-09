В ФСБ сообщили о росте числа обстрелов приграничных территорий России

Повреждены дома и административные здания

За последнюю неделю зафиксировано более ста обстрелов 32 населённых пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, за неделю погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе, один несовершеннолетний. В приграничных населённых пунктах повреждены две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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