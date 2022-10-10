Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом СБУ

Сегодня железнодорожное сообщение полностью вернется в обычный режим работы

Сегодня железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, как ожидается, полностью вернется в обычный режим работы. Накануне вечером по расписанию уже отправились пассажирские поезда дальнего следования, а также пригородные электрички, передает "ТВ Центр".

Кроме того, частично возобновилось движение и легковых автомобилей - по двум полосам. В круглосуточном режиме действует паромная переправа через Керченский пролив. Сейчас курсируют два пассажирских судна и два парома. Еще один будет запущен сегодня и один - в конце недели. За первые сутки после ЧП перевезено более полутора тысяч человек и 162 грузовика.

Движение по Крымскому мосту было нарушено в субботу утром. В результате взрыва загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста, ведущей из Краснодара в Керчь. Как сообщили в Минтрансе, для скорейшего восстановления движения работы ведутся круглосуточно.

По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Об этом Владимиру Путину накануне вечером доложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Руководитель СКР сообщил президенту, что криминалисты детально осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, завершили взрывотехническую и генетическую экспертизу.

Установлен маршрут грузовика - прежде чем попасть на Крымский мост, он пересек Болгарию, Грузию, Армению, а на территории нашей страны - Северную Осетию и Краснодарский край. ФСБ удалось установить подозреваемых. Бастрыкин также доложил президенту, что теракт на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы.

Путин: Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры.

Бастрыкин: Совершенно верно.

Путин: И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины.

Бастрыкин: граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.

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