Восстановление Крымского моста идет полным ходом

Проектировщики и геодезисты проводят инструментальную диагностику поврежденного участка

Восстановление конструкций Крымского моста идет в ускоренном режиме. Несмотря на открытие движения по двум полосам, местные власти пока просят жителей без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном транспорте на Таманский полуостров.

До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста открыто только для легковых машин. Грузовики могут воспользоваться дорогой через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, также работает переправа.

На рейсе - большой паром "Лаврентий". Он вмещает до 30 дальномеров или до 120 легковых автомобилей. В том числе перевозят и рейсовые автобусы. Приоритет сейчас отдается фурам с медикаментами и быстро портящейся продукцией.

Среди первых пассажиров оказались жители Херсонской области, которые едут в Польшу. К родственникам, видимо, сбежавшим с подконтрольных Киеву территорий.

Местные власти сообщили, что переправят оставшиеся фуры через Керченский пролив в течение двух дней. Пока крупногабаритный транспорт ожидает своей очереди на паром на старом керченском аэродроме. Здесь организована стоянка. МЧС Крыма развернуло пункты обогрева, обеспечивают водителей водой, горячим чаем и питанием. К ситуации тут относятся с пониманием.

Поезда ходят по расписанию. Были организованы технологические окна для вывоза сгоревших цистерн. На мосту полным ходом идет восстановление. Уже полностью налажено стационарное освещение. Это позволит работать в две смены, даже ночью. Обеспечен подвоз необходимых материалов. Проектировщики и геодезисты проводят инструментальную диагностику поврежденного участка. Подводные участки сооружения осматривают водолазы.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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