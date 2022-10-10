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Восстановление Крымского моста идет полным ходом

08:20
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Проектировщики и геодезисты проводят инструментальную диагностику поврежденного участка

Восстановление конструкций Крымского моста идет в ускоренном режиме. Несмотря на открытие движения по двум полосам, местные власти пока просят жителей без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном транспорте на Таманский полуостров.

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До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста открыто только для легковых машин. Грузовики могут воспользоваться дорогой через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, также работает переправа.

На рейсе - большой паром "Лаврентий". Он вмещает до 30 дальномеров или до 120 легковых автомобилей. В том числе перевозят и рейсовые автобусы. Приоритет сейчас отдается фурам с медикаментами и быстро портящейся продукцией.

Среди первых пассажиров оказались жители Херсонской области, которые едут в Польшу. К родственникам, видимо, сбежавшим с подконтрольных Киеву территорий.

Местные власти сообщили, что переправят оставшиеся фуры через Керченский пролив в течение двух дней. Пока крупногабаритный транспорт ожидает своей очереди на паром на старом керченском аэродроме. Здесь организована стоянка. МЧС Крыма развернуло пункты обогрева, обеспечивают водителей водой, горячим чаем и питанием. К ситуации тут относятся с пониманием.

Поезда ходят по расписанию. Были организованы технологические окна для вывоза сгоревших цистерн. На мосту полным ходом идет восстановление. Уже полностью налажено стационарное освещение. Это позволит работать в две смены, даже ночью. Обеспечен подвоз необходимых материалов. Проектировщики и геодезисты проводят инструментальную диагностику поврежденного участка. Подводные участки сооружения осматривают водолазы.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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