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ВСУ ударили по Рубежному из HIMARS

08:23
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Пострадал один человек

ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов. Этой ночью украинские националисты ударили по Рубежному в ЛНР из американской HIMARS. Пострадал один человек, повреждены четыре жилых дома, хлебопекарня и пункт временного размещения, передает "ТВ Центр".

Подробности новых ударов ВСУ по жилым районам Донецка
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Накануне в прицеле радикалов в течение трех часов были Ясиноватая и Донецк. По ним выпустили 9 снарядов натовского калибра.

А в Петровском районе столицы ДНР мужчина подорвался на мине "Лепесток" , запрещенной международной конвенцией. Кроме того, стало известно, что ВСУ планируют провокации на ряде ГЭС.

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