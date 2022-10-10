ВСУ ударили по Рубежному из HIMARS

Пострадал один человек

ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов. Этой ночью украинские националисты ударили по Рубежному в ЛНР из американской HIMARS. Пострадал один человек, повреждены четыре жилых дома, хлебопекарня и пункт временного размещения, передает "ТВ Центр".

Накануне в прицеле радикалов в течение трех часов были Ясиноватая и Донецк. По ним выпустили 9 снарядов натовского калибра.

А в Петровском районе столицы ДНР мужчина подорвался на мине "Лепесток" , запрещенной международной конвенцией. Кроме того, стало известно, что ВСУ планируют провокации на ряде ГЭС.

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