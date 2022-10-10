Минобороны показало работу ВДВ в Донбассе

Подразделения нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами "Корнет"

Кадры отваги и мужества российских десантников в зоне спецоперации по защите Донбасса демонстрирует сегодня Минобороны.

Подразделения ВДВ обнаружили колонну бронетехники националистов и нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами "Корнет". Уничтожены шесть танков, более 10 единиц другой техники, в том числе иностранного производства.

"Корнеты" могут поражать скоростные цели, при этом они оснащены современными средствами защиты.

Один из бойцов рассказал подробности о том, как остановили радикалов на подступах к нашим позициям: "Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей. Но мы справились и остановили".

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