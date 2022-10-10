Российские артиллеристы под командованием подполковника Станислава Сепеева вели огневую поддержку наших мотострелков

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации на Украине.

Младший сержант Александр Клованич обнаружил группу украинских диверсантов и одним из первых вступил в бой. Прикрывая товарищей, он получил ранение, но остался на позиции. Александр лично уничтожил пятерых националистов.

Рядовой Саид Магомедов во время доставки боеприпасов нашим подразделениям попал под вражеский артобстрел. Он заметил, что боевики подбили соседний автомобиль. Саид смог не только вытащить трех раненых военнослужащих из горящей машины, но и вывезти их в безопасное место.

Группа связистов во главе с майором Евгением Рытченко попала под шквальный огонь противника. Евгений отправил бойцов в укрытие, а сам смог закончить установку оборудования для связи командования с удаленными подразделениями союзных сил. Это позволило оперативно передавать информацию в ходе нашего наступления.

Российские артиллеристы под командованием подполковника Станислава Сепеева вели огневую поддержку наших мотострелков и ликвидировали две вражеские боевые машины, три орудия, в том числе западного производства, и 20 радикалов.

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