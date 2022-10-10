Германия решила спасать от холода не своих граждан, а солдат ВСУ

Вашингтон же тем временем внезапно начал призывать к миру на Украине

Выход из конфликта на Украине нужно искать дипломатическим путем, считает координатор в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. До него на эту тему высказывался госсекретарь Энтони Блинкен. Однако все заявления расходятся с реальными шагами. Вашингтон продолжает поддерживать Киев по всем направлениям. Между тем жители Европы выходят на протесты, им нет дела до заокеанских союзников - впереди холода.

Несколько тысяч человек двигаются двумя колоннами по главным улицам Кишинева. Пункт назначения - здания администрации президента и парламента. Толпа выкрикивает призывы к отставке Майи Санду и требует новых выборов. Столица Молдавии бастует каждый день уже почти месяц. В первую очередь, люди недовольны экономической политикой, которую проводит действующий президент республики. Протестные настроения активны и во Франции. В Пятой республике сейчас бастуют работники нефтеперерабатывающих заводов - из-за инфляции они требуют повышения зарплаты. Простой спровоцировал катастрофический дефицит топлива. Как бы еще сэкономить - в топе запросов немецких пользователей интернета. Агентство Bloomberg сравнивает происходящее в Германии с ситуацией в Берлине во времена Второй мировой - люди впервые за 80 лет начали вырубать деревья в черте города.

"Политика правительства не эффективна! Нет никаких гарантий энергетической безопасности Германии. Люди не знают, как позволить себе просто платить за жизнь, а предприятия закрываются из-за того что не могут позволить себе высокие затраты на энергию. Все это окажет огромное влияние на нашу страну, - заявила Кристин Бринкер, член партии "Альтернатива для Германии".

При этом власти Германии готовы и дальше продолжать накачивать Украину оружием, даже в ущерб себе и своей экономике. Издание Spiegel анонсирует пакет помощи для Киева в размере 11 миллионов евро. В него, по информации журналистов, войдет все необходимое для того, чтобы солдаты ВСУ перенесли наступающие холода с максимальным комфортом: 100000 теплых курток и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов и индивидуальные пайки.

На фоне очередных поставок оружия на Украину гораздо удивительнее звучат новости из колыбели демократии - из Вашингтона, где еще недавно призывали союзников по НАТО не скупиться на военную помощь для Киева. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби неожиданно заговорил о мирном решении конфликта: Мы все этого хотим. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Тем более, она и так затянулась. Для этого необходимо обеим сторонам сесть за стол переговоров - только так можно будет найти выход из ситуации. Мирно и дипломатично. Но мы не видим, что Россия на это способна.

Пока отдельные страны Старого Света вынуждено затягивают пояса во имя демократии и европейских ценностей, остальные на проблемах соседей только наживаются. Газета The Washington Post уличила Норвегию в том, что ее энергетические компании за месяцы украинского конфликта как-то слишком стремительно разбогатели. С уходом с рынка российского газа, основным поставщиком голубого топлива в ЕС стали именно скандинавы. В целом Осло рассчитывает получить от экспорта нефти около 109 миллиардов долларов только в этом году. А это на 82 миллиарда долларов больше, чем в 2021-м. Как ни пытаются лидеры ЕС убеждать всех в невероятном сплочении на континенте, но табачок - а в данном случае ресурсы - все же предпочитают держать врозь. Возможно, именно поэтому на саммите в Праге идея ввести потолок еще и на газ лидерам Европейского союза показалась не такой уж удачной.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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