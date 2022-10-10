При взрыве в жилом доме в Турции погибли три человека

Полиция проводит расследование

В Турции три человека погибли и один пострадал при взрыве в трехэтажном жилом доме. Предварительно, причиной ЧП стала утечка газа.

Взрыв прогремел накануне вечером в азиатском районе Стамбула. Начался сильный пожар. Огонь быстро перекинулся на соседние дома и автомобили. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно локализовали возгорание.

По данным властей, на месте инцидента продолжаются поисковые работы. Полиция проводит расследование.

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