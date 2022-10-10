Медведев пообещал ответ на теракт на Крымском мосту

Возможно только прямое уничтожение террористов, заявил политик

Россия может ответить на совершенный на Крымском мосту террористический акт только одним способом. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов — "так, как это и принято в мире". По словам Медведева, именно этого ждут граждане России.

Замглавы Совбеза также отметил, что заказчиком и исполнителем теракта является "несостоявшееся государство Украина", в чем нет и не было сомнений.

Все доклады и выводы по этому поводу уже сделаны, заявил Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что случившееся на Крымском мосту, несомненно, является терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры. Именно по статье "Теракт" Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва грузового автомобиля на мосту.

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