В Херсонской области взяли в плен офицеров военной разведки Украины

Об этом рассказали власти региона

Два офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины попали в плен на андреевском направлении Херсонской области. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Как сообщил Стремоусов, офицеры украинской разведки были захвачены в плен на андреевском направлении Херсонской области.

Чиновник также рассказал, что была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, при этом Вооруженные силы Украины понесли потери в бронетехнике, сообщает ТАСС.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности ранее сообщил о задержании в Курске гражданина Украины, работающего на военную разведку. Задержанного подозревают в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведке сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности Российской Федерации.

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