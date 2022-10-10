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Путин поручил газифицировать Камчатку за счет проекта "Сахалин-2"

09:06
  • понедельник
  • 10 октября 2022

В сентябре президент провел совещание по этому вопросу

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Камчатский край за счет нефтегазового проекта "Сахалин-2". Это и другие поручения даны по результатам совещания по развитию региона, которое прошло у главы государства в сентябре.
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Путин предписал кабмину разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами "Газпром" и "Новатэк", утвердить и обеспечить выполнение дорожной карты газификации Камчатского края на период до 2025 года.

При этом должна быть предусмотрена возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2".

Кроме того, дано поручение до 2024 года обеспечить создание береговой инфраструктуры для комплекса приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы за счет бюджета. "Новатэк" профинансирует морскую часть комплекса, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

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