Власти Запорожья рассказали о подготовке ВСУ наступления

Предположительно, попытка наступления ВСУ будет совершена в ближайшее время

Украинские власти проводят военную, идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

По словам чиновника, Вооружённые силы Украины стягивают войска к линии боевых действий. Также ведется съемка роликов "с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена"", чтобы "выпросить еще больше оружия".

Рогов предположил, что Киев может решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — через две-три недели, сообщает РИА Новости.

9 октября в Министерстве обороны России рассказали, что в Запорожской области украинские военные предпринимали безуспешные попытки наступления на позиции российских войск. Там удалось уничтожить около ста военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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