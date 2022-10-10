Москвичам пообещали продолжение золотой осени в "холодном исполнении"

В столице начнутся заморозки

В столичном регионе на начавшейся неделе ощутимо похолодает — на четыре-пять градусов. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По ночам, как отметил метеоролог, начнутся заморозки. Температура будет опускаться до минус двух градусов. При этом днем в понедельник ожидается от 10 до 13 градусов, в среду — 10-11 градусов, а в четверг, пятницу, субботу — 9-10 градусов.

Тем не менее, это не означает завершение золотой осени — она, по словам Вильфанда, продолжится в "холодном исполнении". На протяжении всей недели погоду в Москве и Подмосковье будет определять антициклон, поэтому днем будет светло и солнечно, цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд отмечал, что удивляться тому, что в октябре температура будет понижаться ниже нуля, не нужно — "в этом нет ничего особенного".

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