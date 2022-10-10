Китай запустил космический телескоп

"Куафу-1" будет находиться на солнечно-синхронной орбите

Китай успешно запустил космический телескоп для изучения Солнца. Ракета с усовершенствованным прибором на борту стартовала накануне с космодрома Цзюцюань на севере страны.

"Куафу-1" будет находиться на солнечно-синхронной орбите на расстоянии 720 километров от Земли и пробудет там как минимум четыре года.

Обсерватория предназначена для изучения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и магнитного поля звезды. Телескоп также будут использовать для прогнозирования космической погоды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"