Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Весы - в ожидании приятных перемен, а у Львов впереди целый месяц социальной активности

Овны

Новая страница в ваших партнерских отношениях - романтических или деловых. Ждите интересных знакомств, легкости в общении: вы будете быстро сходиться с людьми.

Тельцы

Пришло время для поиска информации, которая пригодится вам для заботы о себе. Сегодня найдется все: и контакт хорошего врача, и студия йоги недалеко от дома.

Близнецы

Вы на пороге интересных открытий: приходят обнадеживающие новости и приглашения. Но может портить настроение Нептун: в ближайшие дни он напустит тумана.

Раки

Вы на полпути к решению задачи, касающейся дома и семьи. Звезды считают, что скоро вы подпишете документ или получите важное сообщение. Готовьтесь быстро реагировать.

Львы

Вы в приподнятом настроении, в центре событий, новостей - телефон раскалился от звонков и сообщений. Впереди целый месяц социальной активности, привыкайте!

Девы

Желание выйти на более высокий уровень доходов имеет все шансы сбыться. Меркурий перешел в ваш сектор финансов, так что ищите информацию, учитесь, идите вперед.

Весы

Приятные перемены уже на пороге! Это Меркурий перешел в ваш знак и готов сделать вас более активными, сообразительными и коммуникабельными.

Скорпионы

Меркурий намекает вам о том, что сейчас не время жить напоказ, скорее наоборот. Попробуйте покопаться в себе, походить к психологу: сейчас это полезно как никогда.

Стрельцы

Звезды советуют вам больше не стесняться своих амбиций и начать более активно писать о себе в социальных сетях. Оттуда придут новые друзья или потенциальные клиенты.

Козероги

Начинайте важные дела, которые вы откладывали из-за ретро-Меркурия в сентябре. Речь идет о работе, бизнесе, учебе, творчестве - тех сферах, где у вас есть цели.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке готовится к завтрашнему контакту с Солнцем и радуется дружественной энергии Меркурия. Этот день не может пройти без хороших новостей!

Рыбы

У вас есть почти три недели на решительный марш-бросок в делах, касающихся налогов и платежей. До конца октября завершите их, и вы серьезно облегчите себе жизнь.

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