"Есть патриотизм, есть раздолбайство": Медведев о ходе мобилизации

Страна объединилась для защиты людей

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке из Донбасса Надане Фридрихсон высказался по поводу частичной мобилизации.

"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это - залог нашей безусловной победы", - сказал зампред Совбеза.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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