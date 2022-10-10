Володин назвал уехавших из страны предателями

По словам спикера Госдумы, правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своем отношении к тем, кто покинул Россию на фоне СВО и частичной мобилизации.

"На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок - предательство по отношению к стране", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Он добавил, что "осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно".

"Правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает её своим домом", - подчеркнул при этом Володин.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт. Планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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