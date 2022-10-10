Ким Чен Ын отказался вести переговоры "с врагом"

А именно - с США и Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и Южная Корея осуществляют "непрерывное, преднамеренное и безответственное обострение ситуации", сообщает Yonhap.

"Даже когда враг представляет военную угрозу, мы все еще продолжаем разговаривать и вести переговоры, но у нас нет желания разговаривать с врагом, и мы не чувствуем необходимости делать это", - добавил он

Как при этом заметил лидер Северной Кореи, Пхеньян намерен послать более четкий сигнал враждебным государствам.

За последние две недели КНДР осуществила не менее семи ракетных запусков. В частности, 4 октября ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

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