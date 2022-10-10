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Несколько взрывов произошло в центре Киева

10:24
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Подземные станции метро работают как укрытия

Три взрыва прогремели в центре Киева утром понедельника, 10 октября. Как рассказали очевидцы происшествий, взрывы раздались в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте.

Как сообщает РИА Новости, одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской — там располагается Служба безопасности Украины, а также офис президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в результате взрывов в Киеве пять человек погибли, еще 12 получили ранения.

В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро. Как объявили власти украинской столицы, все подземные станции будут работать как укрытия для населения.

Сообщения о взрывах поступали также из Харькова, Львова, Тернополя, Днепра (Днепропетровск). По словам украинского президента Владимира Зеленского, сигналы воздушной тревоги не утихают по всей стране.

Причины взрывов устанавливаются.

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Взрыв в Киева
Взрыв в Киева
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