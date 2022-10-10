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"Уникальный набор навыков": США оценили пользу от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

10:24
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Новые члены помогут Альянсу усовершенствовать действия в Арктике, полагают в Вашингтоне

Финские и шведские военные после вступления этих двух стран в НАТО смогут научить силы Альянса действовать в арктических условиях. Такое мнение высказал командующий армии США в Европе и Африке генерал Дэррил Уильямс.
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Американский военный заявил, что Финляндия и Швеция привнесут в НАТО "уникальный набор навыков" и помогут подготовиться к работе в Арктике.

По словам Уильямса, он в ходе переговоров с руководителями шведской и финской армий обсуждал возможности "взаимодействия, оперативной совместимости и стандартизации".

Генерал предположил, что шведские и финские силы могут объединиться с армейскими подразделениями США и "продолжить тренировки в этой области", сообщает ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что США намерены сотрудничать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО в области обороны и безопасности в рамках новой американской стратегии по развитию в Арктике. Речь идет, в частности, об увеличении возможностей оперативного взаимодействия, обмене информацией, совместных учениях, а также сокращении рисков "нежелательной эскалации" с Россией, отметили в Вашингтоне.

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