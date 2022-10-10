В подразделениях ВСУ происходит массовое дезертирство

Националисты жалуются, что командиры отправляют в бой против российской артиллерии с одними автоматами

ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы территорий Донбасса. Из тяжелой артиллерии бьют по Донецку и Ясиноватой. Из HIMARS ведут огонь по Луганской республике. Пострадали мирные жители. Наши войска уничтожают позиции националистов при помощи гаубиц. Удары с воздуха наносят беспилотники. Российские Вооруженные силы успешно развивают наступление, отражая атаки противника.

Залп одиночным. Российские артиллеристы бьют без пристрелки, но наверняка. Позиции националистов, где они сосредоточили подразделения и бронетехнику, с точностью до метра обнаружила воздушная разведка. И передала координаты нашим батареям.

Еще выстрел. С беспилотника хорошо видно - прямые попадания один за другим уничтожают танки националистов. На одном из направлений Харьковского фронта ВСУ пытаются идти на прорыв. Их колонну тут же накрывает огонь гаубиц.

На соседнем участке на разведку боем националисты бросают мобильные группы на пикапах. Сегодня это основная тактика радикалов. Прорваться к передовой, закрепиться и с флангов зайти в тылы российской группировке. Но застать дивизионы врасплох не удается. Слабых мест в обороне российских войск почти не осталось. Только за один день в таких столкновениях боевики потеряли до 300 человек и 50 единиц бронетехники. Среди уничтоженных- десятки наемников, которых ВСУ безуспешно пытается использовать как костяк штурмовых групп. На пяти направлениях от Харьковской до Запорожской области, где происходили вылазки, все нападения отбиты.

Артемовск, Первомайский, Соледар. Практически на всех участках Донбасского фронта российские войска ведут успешное наступление. Вот уничтоженные колонны наемников. Разбитые американские броневики М-113. Рядом буквально разорванные "Хамви". И догорающие австралийские "Бушмастеры".

Отступая, националисты бросают своих убитых и раненых. Оказывать первую помощь пленным приходится российским военным. В подразделениях ВСУ, которые за сутки теряют две трети боевиков, происходит массовое дезертирство.

Вот одно из таких подразделений. Националисты жалуются, что командиры отправляют в бой против российской артиллерии с одними автоматами и практически без боекомплекта. Впрочем, куда теперь идти, эти боевики не знают. Им уже сообщили - за то, что оставили позиции, все будут наказаны. И не факт, что дезертиров не расстреляют свои же.

Впрочем, и в тылу шансов выжить у радикалов не много. Вот все, что осталось после удара российских дронов по расположению ВСУ в Запорожье. В результате воздушной атаки уничтожены казармы 55 артиллерийской бригады. Убитых и раненых нацистов до сих пор вытаскивают из под завалов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"