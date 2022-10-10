Тревога в Европе перерастает в настоящее безумие

Зима все ближе

В центре Кишинева полиция ликвидировала палаточный городок оппозиции и разогнала манифестантов. Никто не пострадал. Однако организаторы акции заявили, что продолжат выступать против правительства, которому верность Брюсселю дороже собственного народа. Энергетический кризис и военная поддержка Киева - причины митингов по всей Европе. Во Франции - дефицит топлива. А в Румынии призывают к диалогу с Москвой.

Уборку улицы проводят специальные отряды полиции. Палаточный городок разбирают на глазах у протестующих. Людей стянули к обочинам. Через час движение в этой улице уже восстановлено. Накануне под окнами здания администрации президента собралось 60 тысяч митингующих. Площадь не вмещает пришедших, потоки людей видны и на прилегающих к центру улицах. Возмущенные ростом цен и работой проевропейского правительства, люди требуют отставки президента и министров.

Народные волнения захлестнули европейские города. Во Франции - ажиотаж на бензоколонках. Автомобилисты рванули скупать топливо, опасаясь повышения цен. Заливали полные баки, канистры до горлышка. В итоге АЗС пусты. Люди в панике. Власти организовали дежурство полиции. Залить бензин разрешают лишь на полбака. И только тем, кому бензин необходим для выполнения работы.

В супермаркетах Германии тем временем пустеют полки. Бюргеры в преддверии тотального блэкаута решили запастись свечами, консервами и сладостями. Паранойя сводит с ума все больше людей в ФРГ, сетуют в эфире немецких ток-шоу.

Склады с дровами огораживают заборами - отчаявшиеся немцы могут пойти на воровство. Чтобы согреть свои дома, население, впрочем, готово сжигать даже мусор. Помимо ущерба экологии, это просто опасно, говорят медики. Твердые частицы могут попасть глубоко в легкие и вызвать сердечный приступ, инсульт и астму.

Но это, кажется, совсем не волнует европейских лидеров. Олаф Шольц, например, во время телефонного разговора с президентом США сообщил, что продолжит санкционное давление на Россию. А Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволил бы арестовывать активы, подпадающие под эти рестрикции. Использовать активны намерены в качестве вклада в восстановление Украины, сообщает издание Bloomberg.

В Румынии, правда, призывают к попыткам переговоров с Россией.

"В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас", - сказал министр обороны Румынии Василе Дынку.

О переговорах не раз говорил и Кремль, впрочем, в Киеве о мире слышать совсем не хотят, все больше втягивая Европу в конфликт. Вот и немецкий политик Свен Тритчел в соцсетях уличил бывшего посла в ФРГ Мельника в этом: "Я немного удивлен, как г-н Мельник хочет втянуть в эту войну полмира, в то время как его 20-летний сын с комфортом учится в Германии вместо того, чтобы воевать. Американцы называют что-то подобное "Chickenhawk".

Цыпленок и ястреб. По-русски означает – папенькин сынок. Мельник ответил как умеет: "Это не твое собачье дело!".

Впрочем, украинские политики все чаще демонстрируют, что говорить нормально они не готовы. Ни с Россией, ни с Европой, если та не предлагает в этот момент финансовую или военную помощь.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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