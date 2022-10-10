ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине

11:47
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Экс-президент США потребовал прекратить военную помощь Киеву

Прекратить военную помощь Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс по Украине призвал Дональд Трамп. Выступая на предвыборном митинге в Аризоне, экс-президент США обвинил администрацию Байдена в том, что демократы намеренно спровоцировали конфликт.

И продолжают его разжигать: накануне в Конгресс внесён законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Трамп заявил: если бы он был президентом, то никогда не допустил бы подобного развития событий.

"Вот теперь у нас война между Россией и Украиной. Жертвами могут стать сотни тысяч людей. Мы должны требовать немедленных мирных переговоров, прекращения этой войны. Иначе начнётся Третья мировая - такая война, какой никогда еще не было. А всё из-за глупцов-демократов, которые не понимают, что делают. Сегодня мы имеем самое опасное, разрушительное оружие - я знаю об этом больше других, потому что именно я восстановил нашу армию", - заявил Дональд Трамп, президент США в 2017-2021 годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.