Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине

Экс-президент США потребовал прекратить военную помощь Киеву

Прекратить военную помощь Киеву и как можно скорее начать переговорный процесс по Украине призвал Дональд Трамп. Выступая на предвыборном митинге в Аризоне, экс-президент США обвинил администрацию Байдена в том, что демократы намеренно спровоцировали конфликт.

И продолжают его разжигать: накануне в Конгресс внесён законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Трамп заявил: если бы он был президентом, то никогда не допустил бы подобного развития событий.

"Вот теперь у нас война между Россией и Украиной. Жертвами могут стать сотни тысяч людей. Мы должны требовать немедленных мирных переговоров, прекращения этой войны. Иначе начнётся Третья мировая - такая война, какой никогда еще не было. А всё из-за глупцов-демократов, которые не понимают, что делают. Сегодня мы имеем самое опасное, разрушительное оружие - я знаю об этом больше других, потому что именно я восстановил нашу армию", - заявил Дональд Трамп, президент США в 2017-2021 годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"