Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Метание атомного ядра"

Западные политики все чаще заявляют о возможности применения ядерного оружия. Кому выгодно беспрецедентное нагнетание международной напряженности, кто и зачем раздувает ядерную истерию - об этом смотрите специальный репортаж Лилии Акиньшиной "Метание атомного ядра" сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр".