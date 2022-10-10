Западные политики все чаще заявляют о возможности применения ядерного оружия. Кому выгодно беспрецедентное нагнетание международной напряженности, кто и зачем раздувает ядерную истерию - об этом смотрите специальный репортаж Лилии Акиньшиной "Метание атомного ядра" сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Метание атомного ядра"
11:48
- понедельник
- 10 октября 2022
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