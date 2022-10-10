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Московские юнармейцы провели акцию в поддержку участников СВО

11:49
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Они построились в форме сердца

В Москве юнармейцы запустили Всероссийскую акцию "Сердце защитнику" в знак поддержки специальной военной операции. Накануне у Музея Победы собрались около ста человек.

Они записали обращение к воинам Донбасса с самыми теплыми пожеланиями и выстроились в форме большого сердца.

Вдохновителями идеи стали юнармейцы Луганской республики, после чего ребята по всей стране решили поддержать инициативу. Теперь акцию планируют провести и в других регионах. 

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