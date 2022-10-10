Московские юнармейцы провели акцию в поддержку участников СВО

Они построились в форме сердца

В Москве юнармейцы запустили Всероссийскую акцию "Сердце защитнику" в знак поддержки специальной военной операции. Накануне у Музея Победы собрались около ста человек.

Они записали обращение к воинам Донбасса с самыми теплыми пожеланиями и выстроились в форме большого сердца.

Вдохновителями идеи стали юнармейцы Луганской республики, после чего ребята по всей стране решили поддержать инициативу. Теперь акцию планируют провести и в других регионах.

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