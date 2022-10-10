В Ленинградском зоопарке поселилась пантера

Ягуар Ричард приехал в Петербург из Красноярского края

В Ленинградском зоопарке с каждым днем все больше посетителей привлекает черная пантера. Ягуар Ричард приехал из Красноярского края и теперь живет по соседству со своей бабушкой.

Несмотря на внушительные размеры, по меркам зоологов Ричард - еще котенок, недавно ему исполнился год. Любимое развлечение - заворачиваться в коробки. Их меняют каждый день - картон не выдерживает мощных когтей. Новому питомцу даже еду приносят завернутой в бумагу, чтобы шуршала. Сегодня на обед - говядина. Аппетит у животного отменный.

Кошачьих черного цвета называют пантерами. Такой окрас в природе встречается крайне редко. Ричард приехал в Петербург из Красноярского края. А родился он от самки, несколько лет назад привезенной отсюда, из Ленинградского зоопарка. Такой вот обмен хищниками. Черный цвет унаследовал от дедушки, который прожил в этом же вольере 17 лет.

Ричард будет жить по соседству со своей бабушкой, 23-летней Агнессой. Она не очень интересуется внуком, но зато переживает, если обед ей подают не первой.

В отличие от львов, живущих прайдами, ягуары - хищники-одиночки. Животные могут вести себя агрессивно, защищая свою территорию, и родственные связи здесь особой роли не играют. Поэтому бабушка с внуком живут в разных вольерах.

Пока Ричард подрастает, в Ленинградском зоопарке уже озаботились поиском для него подходящей невесты. Здесь надеются продолжить удивительное потомство - вдруг опять повезет, и детеныш родится черным.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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