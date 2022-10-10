Работа в две смены: как восстанавливают Крымский мост после теракта

В Росморречфлоте пообещали запустить дополнительные автомобильно-пассажирские паромы в Керченском проливе

Транспортных ограничений для поездок в Крым нет, сообщают в Ростуризме. Железнодорожное движение по Крымскому мосту, где в субботу произошел теракт, полностью вошло в график. Вечером там начали курсировать пригородные поезда. Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме. Бесперебойное сообщение с полуостровом также обеспечивают два арома. Еще один запустят в ближайшее время.

Крымский мост в движении. Работы ведутся в две смены днем и ночью, это стало возможно благодаря восстановлению освещения. На место обрушения пролетов уже приехала колонна спецтехники. Завозятся материалы для десятков специалистов разного профиля.

На неповрежденной ветке моста восстановлены отбойники, нанесена временная оранжевая разметка, установлены знаки "движение по полосам". Со стороны Крыма очереди на автоподъезде уже нет. На Таманском берегу - скопление машин. В основном это жители полуострова, которые возвращаются на работу.

С краснодарской стороны для водителей, ожидающих процедуру досмотра, развернут пункт помощи. Власти Крыма заявили, что меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуру усилены. Автомобили, выезжающие на материк, проходят досмотр перед тем, как попасть на мост.

Восстановлено и пригородное железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью. Поезда проехали в каждом направлении. Движение осуществляется по расписанию. В Росморречфлоте пообещали запустить дополнительные автомобильно-пассажирские паромы в Керченском проливе. Третий придет сегодня, четвертый - в конце неделе. Переправа работает круглосуточно, в том числе пассажирские суда средней вместимости. К вечеру воскресенья перевезли уже полторы тысячи человек и более полутора сотен грузовиков.

В Ассоциации туроператоров зафиксировали лишь небольшой всплеск отмены поездок в Крым. При этом массовых отказов от уже отдыхающих гостей не было. Людям, которые должны были выехать в субботу, бесплатно продлили проживание в отелях и пансионатах. Сейчас туристы, которые планировали отдых на октябрь и ноябрь, могут беспрепятственно попасть на полуостров.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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