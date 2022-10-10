В Крыму усилили меры транспортной безопасности

Об этом рассказали власти региона

Меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены в Крыму. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал временно исполняющий обязанности министра транспорта республики Николай Лукашенко.

Как уточнил Лукашенко, усиление мер безопасности на транспорте осуществили после террористического акта на мосту через Керченский пролив. Утром 8 октября на мосту взорвался грузовой автомобиль, затем вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Погибли три человека.

В крымском минтрансе подчеркнули, что меры безопасности "и так на прошлой неделе были усилены после совещания по безопасности, а сейчас — еще больше, в том числе в части досмотровых мероприятий", сообщает ТАСС.

8 октября президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Полномочия по организации защитных мер возложены на Федеральную службу безопасности. В указе говорится, что такие меры необходимы для повышения эффективности мер защиты инфраструктуры, связывающей два российских региона.

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