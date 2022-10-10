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В Крыму усилили меры транспортной безопасности

10:48
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Об этом рассказали власти региона

Меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены в Крыму. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал временно исполняющий обязанности министра транспорта республики Николай Лукашенко.
Восстановление Крымского моста идет полным ходом

Как уточнил Лукашенко, усиление мер безопасности на транспорте осуществили после террористического акта на мосту через Керченский пролив. Утром 8 октября на мосту взорвался грузовой автомобиль, затем вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Погибли три человека.

В крымском минтрансе подчеркнули, что меры безопасности "и так на прошлой неделе были усилены после совещания по безопасности, а сейчас — еще больше, в том числе в части досмотровых мероприятий", сообщает ТАСС.

8 октября президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Полномочия по организации защитных мер возложены на Федеральную службу безопасности. В указе говорится, что такие меры необходимы для повышения эффективности мер защиты инфраструктуры, связывающей два российских региона.

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