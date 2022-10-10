В Белгородской области прокомментировали информацию о взрывах

Ранее появились сообщения о взрывах 10 октября

Сообщения о взрыве в Белгороде, появившиеся в понедельник, 10 октября, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в оперштабе региона.

Утром 10 октября в ряде СМИ появилась информация о крупном взрыве, который был слышен в Белгороде.

Однако в оперштабе пояснили, что в Белгороде, в Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками Министерства обороны России проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне, сообщает ТАСС.

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