Нарышкин назвал Украину орудием тоталитарно-либеральных режимов Запада

России приходится бороться с этим абсолютным злом

Украина превратилась в "фашистскую диктатуру" и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. Об этом заявил в понедельник, 10 октября, председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Открывая выставку "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников", Нарышкин отметил, что "достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией".

Глава СВР назвал трагедией, что "на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом Украинская Советская Республика превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада".

При этом Нарышкин подчеркнул, что России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом, сообщает ТАСС.

Ранее Нарышкин рассказал, что события последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине. По словам главы СВР, Вашингтон в реализации своих намерений не считается ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"