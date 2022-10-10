Путин призвал губернаторов держать вопросы мобилизации под постоянным контролем

Глава государства отметил необходимость постоянного контроля соблюдения законодательства

В Санкт-Петербурге Владимир Путин проводит встречу с 15 избранными главами российских регионов.

Президент в режиме видеоконференции поздравил губернаторов с победой на выборах. Подчеркнув, что кампания прошла открыто, конкурентно и честно. Путин выразил уверенность, что ключевой задачей руководителей является повышение качества жизни людей. И это особенно важно в нынешних условиях.

Глава государства также отметил необходимость постоянного контроля соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации и оказании помощи семьям. Все поручения должны выполняться неукоснительно.

Путин: "Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением внешним. Это накладывает и особую, еще большую высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти. Требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей. Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам, восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами. И хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствует нужную им поддержку. В этой связи еще один очень важным момент - прошу вас держать под постоянным контролем вопрос о соблюдении законов при проведении частичной мобилизации, а также оказании необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"