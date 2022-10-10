ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал губернаторов держать вопросы мобилизации под постоянным контролем

11:39
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Глава государства отметил необходимость постоянного контроля соблюдения законодательства

В Санкт-Петербурге Владимир Путин проводит встречу с 15 избранными главами российских регионов. 

Президент в режиме видеоконференции поздравил губернаторов с победой на выборах. Подчеркнув, что кампания прошла открыто, конкурентно и честно. Путин выразил уверенность, что ключевой задачей руководителей является повышение качества жизни людей. И это особенно важно в нынешних условиях.

Глава государства также отметил необходимость постоянного контроля соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации и оказании помощи семьям. Все поручения должны выполняться неукоснительно. 

Путин: "Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением внешним. Это накладывает и особую, еще большую высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти. Требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей. Консолидация, сплоченность нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам, восстановить мирную жизнь на освобожденных территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами. И хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствует нужную им поддержку. В этой связи еще один очень важным момент - прошу вас держать под постоянным контролем вопрос о соблюдении законов при проведении частичной мобилизации, а также оказании необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Владимир Путин
Владимир Путин
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.