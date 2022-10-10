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Объекты критической инфраструктуры Украины подверглись ударам

11:47
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Взрывы слышны по всей стране

Взрывы прогремели сегодня в Киеве, Харькове, Одессе, Львовской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщают местные власти и СМИ.

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В украинской столице взрывы раздались в Печерском и Шевченковском районах, там находятся здание СБУ, офис президента и Верховная Рада. Как заявил мэр Виталий Кличко, пострадали объекты критической инфраструктуры, в их числе - киевская ТЭЦ.

Сейчас перекрыты центральные улицы, остановлена работа метро. Сообщают о резких перепадах напряжения электросети.

В Днепре удар нанесён по зданию, в котором, по предварительной информации, находилась военная техника. Движение поездов приостановлено и в харьковском метро, нарушена работа наземного транспорта. В городе перебои с электро- и водоснабжением. Без света и горячей воды остались районы Львова, также остановлены ТЭЦ. О повреждениях объектов энергетической инфраструктуры сообщают также в Полтавской, Сумской областях, Житомире, Хмельницком. По всей стране нарушена работа интернета. Из-за повреждения контактной сети железных дорог остановлены все поезда на западе страны.

Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский покинул Киев и сейчас направляется к польской границе.

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