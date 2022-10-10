Школы Украины перевели на дистант

В украинских городах прогремели взрывы

Все школы Украины переходят на дистанционное обучение. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Шкарлет обратился к руководителям учебных заведений страны с призывом принять решение об обучении в дистанционном формате до конца недели 14 октября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в центре Киева 10 октября прогремело несколько взрывов. Сообщения о взрывах поступали также из Харькова, Львова, Тернополя, Днепра (Днепропетровск). По словам украинского президента Владимира Зеленского, сигналы воздушной тревоги не утихают по всей стране.

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