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Лукашенко рассказал о возможном ударе по Белоруссии с Украины

12:29
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Минск получил неофициальное предупреждение

По неофициальным каналам Минск был предупрежден о возможном нанесении удара с территории Украины. Такое заявление в понедельник, 10 октября, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Россия и Белоруссия приняли меры для обеспечения коллективной безопасности

По словам белорусского лидера, которые приводит Telegram-канал "Пул Первого", белорусским властям заявили, что "мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2". Однако Лукашенко, по его утверждению, ответил, что "доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".

В связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь, рассказал Лукашенко. Он отметил, что формирование этой группировки уже началось.

Обстановка быстро меняется, предложения по усилению позиций в сфере безопасности сегодня должны представить военные, спецслужбы и силовики, заявил президент Белоруссии, а также напомнил выражение "хочешь мира — готовься к войне".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине. По словам политика, "мы этого не прячем", однако "мы никуда не посылаем своих военных", поскольку "мы не нарушаем свои обязательства".

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