С коронавирусом в России госпитализированы 724 человека за сутки

Выписаны в связи с выздоровлением 24819 человек

Как сообщил оперштаб по контролю за распространением коронавируса, за минувшие сутки в России госпитализированы 724 человека с COVID-19.

"Выписано в связи с выздоровлением 24819 человек, на 13,8% меньше по сравнению с 9 октября. Выявлен 15661 новый случай COVID-19. Подтверждено 96 летальных исходов", - также говорится в сообщении.

В Москве суточный прирост новых случаев составил 887, в Санкт-Петербурге - 1216, в Московской области - 351.

За все время пандемии в России выявили 21 218 993 случая ковида. Умерли 388296 пациентов.

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