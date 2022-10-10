Бочкарёв: На станции "Текстильщики" БКЛ завершается отделка платформы

Главной узнаваемой особенностью станции является потолок

На станционном комплексе "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метрополитена подходят к завершению архитектурно-отделочные работы пассажирской и технических зон. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Практически полностью отделаны гранитом береговые платформы и мостовые переходы между ними. Путевые стены оформлены панелями из мрамора светлых тонов. Общая цветовая гамма интерьеров станции выдержана в серых тонах. Платформенную часть украсит архитектурная подсветка голубого цвета", – рассказал Бочкарёв.

По его словам, дизайн станции основан на контрасте простых по геометрии стен и пола и геометрически сложной потолочной зоны. Главной узнаваемой особенностью станции является потолок. За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка.

Продолжаются отделочные работы и в вестибюлях №1 и №2. Об этом рассказал генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков. Уже выполнена укладка пола гранитом и облицовка стен гранитом и мрамором. Завершается монтаж потолочной зоны. Ведутся работы по облицовке фасада вестибюлей композитными панелями. Маслаков добавил, что в вестибюле №1 установлено все необходимое оборудование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"