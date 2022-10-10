ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский запросил экстренную встречу "Большой семерки"

12:40
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Президент Украины решил обсудить с G7 "действия России"

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о проведении срочной встречи "Большой семерки" (G7) "из-за действий России". Об этом в понедельник, 10 октября, рассказали информированные источники.
Песков: Зеленский своим заявлением подтвердил правоту Путина

При этом не уточняется, когда пройдет эта встреча и как отреагировали на запрос Зеленского другие лидеры стран "Большой семерки".

Как заявил украинский лидер, он также обсудил с Шольцем вопросы усиления давления на Россию и восстановления поврежденной инфраструктуры, сообщает РБК.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом "не дожидаться" применения ядерного оружия Россией, а нанести превентивные удары. В российском МИД отметили, что таким образом Зеленский прямо признался в преступных замыслах киевского режима и "выкрутиться" из этой ситуации ему не удастся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.