Президент Украины решил обсудить с G7 "действия России"

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о проведении срочной встречи "Большой семерки" (G7) "из-за действий России". Об этом в понедельник, 10 октября, рассказали информированные источники.

При этом не уточняется, когда пройдет эта встреча и как отреагировали на запрос Зеленского другие лидеры стран "Большой семерки".

Как заявил украинский лидер, он также обсудил с Шольцем вопросы усиления давления на Россию и восстановления поврежденной инфраструктуры, сообщает РБК.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с призывом "не дожидаться" применения ядерного оружия Россией, а нанести превентивные удары. В российском МИД отметили, что таким образом Зеленский прямо признался в преступных замыслах киевского режима и "выкрутиться" из этой ситуации ему не удастся.

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