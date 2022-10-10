Путин призвал губернаторов выполнить предвыборные обещания

Президент пообщался по видеосвязи с главами регионов, в которых прошли выборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, заявил, что обещания новых и переизбранных глав регионов, которые они давали во время предвыборной кампании, должны быть исполнены.

Во время встречи по видеосвязи с руководителями субъектов Российской Федерации, в которых в сентябре прошли выборы, президент выразил пожелание, "чтобы те обещания, которые вы давали гражданам в ходе избирательной кампании, и те результаты, которых вы будете добиваться, не разнились между собой".

Разница возможна только в сторону увеличения тех показателей, которые были поставлены в качестве целей, к которым нужно стремиться, подчеркнул Путин.

При этом российский лидер поздравил губернаторов, одержавших победу на выборах, и пожелал им успехов, сообщает ТАСС.

Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего было около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбирали 14 губернаторов.

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