ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал губернаторов выполнить предвыборные обещания

12:56
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Президент пообщался по видеосвязи с главами регионов, в которых прошли выборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, заявил, что обещания новых и переизбранных глав регионов, которые они давали во время предвыборной кампании, должны быть исполнены.
ЦИК: выборы прошли без "скандалов и безобразий"

Во время встречи по видеосвязи с руководителями субъектов Российской Федерации, в которых в сентябре прошли выборы, президент выразил пожелание, "чтобы те обещания, которые вы давали гражданам в ходе избирательной кампании, и те результаты, которых вы будете добиваться, не разнились между собой".

Разница возможна только в сторону увеличения тех показателей, которые были поставлены в качестве целей, к которым нужно стремиться, подчеркнул Путин.

При этом российский лидер поздравил губернаторов, одержавших победу на выборах, и пожелал им успехов, сообщает ТАСС.

Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего было около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбирали 14 губернаторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.