В России констатировали нехватку психотерапевтов

Показатель постоянно имеет отрицательную тенденцию

Гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт рассказала о ситуации с психотерапевтами в стране.

"Количество психотерапевтов в нашей стране крайне недостаточно. Их порядка 1250. Этот показатель постоянно имеет отрицательную тенденцию. Это не означает, что их нет в стране, они есть, но они уходят в частный сектор, либо они по профилю находятся в частных кабинетах, частных клиниках", - сказала Шпорт (цитата по "Интерфаксу").

Она добавила, что около 3,9 млн человек в России обратились за помощью в государственные службы - в поликлиническое, амбулаторное, стационарное звено психиатрической службы.

Как уточнила Шпорт, сегодня в России число людей, страдающих психическими расстройствами, снижается.

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