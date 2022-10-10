Литва пожаловалась на дефицит ресурсов для расширения воинского резерва

Вооружать дополнительное число резервистов нечем

Увеличение числа активных резервистов Вооруженных сил Литвы до 50 тысяч человек, как предлагают некоторые политики, не представляется возможным. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал командующий армией республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По словам Рупшиса, необходимыми для этого "ресурсами не обладаем, вооружить персонал будет нечем, поэтому логики в расширении его подготовки не вижу".

Заняться подготовкой расширенного резерва можно было бы в том случае, если бы у Литвы имелись оружие, техника и амуниция для большего количества резервистов, подчеркнул командующий.

Политики рассуждают о создании каких-то дополнительных соединений, но "мы не можем сформировать их и вооружить косами вместо оружия", цитирует Рупшиса ТАСС.

Тем временем Вильнюс принял решение усилить охрану границы с Россией на случай, "когда, например, россияне могут попытаться зимой проникнуть в Литву, переходя замерзшие пограничные реки".

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