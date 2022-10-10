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Литва пожаловалась на дефицит ресурсов для расширения воинского резерва

13:27
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Вооружать дополнительное число резервистов нечем

Увеличение числа активных резервистов Вооруженных сил Литвы до 50 тысяч человек, как предлагают некоторые политики, не представляется возможным. Об этом в понедельник, 10 октября, рассказал командующий армией республики генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По словам Рупшиса, необходимыми для этого "ресурсами не обладаем, вооружить персонал будет нечем, поэтому логики в расширении его подготовки не вижу".

Заняться подготовкой расширенного резерва можно было бы в том случае, если бы у Литвы имелись оружие, техника и амуниция для большего количества резервистов, подчеркнул командующий.

Политики рассуждают о создании каких-то дополнительных соединений, но "мы не можем сформировать их и вооружить косами вместо оружия", цитирует Рупшиса ТАСС.

Тем временем Вильнюс принял решение усилить охрану границы с Россией на случай, "когда, например, россияне могут попытаться зимой проникнуть в Литву, переходя замерзшие пограничные реки".

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