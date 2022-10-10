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"Оставлять без ответа нельзя": Путин прокомментировал атаку на Крымский мост

13:10
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Киевский режим давно использует террористические методы

В ходе оперативного совещания с Совбезом в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и исполнители теракта на Крымском мосту - это украинские спецслужбы.

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"Киевский режим давно использует террористические методы: это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России", - отметил глава государства.

По словам президента, СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС, а также пыталась подорвать "Турецкий поток".

"Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно", - подчеркнул российский лидер.

Как сообщил Путин, по предложению Минобороны и по плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Если попытки совершения терактов на территории России продолжатся, ответные меры будут соответствовать уровню угроз, указал президент.

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