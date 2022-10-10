Путин подтвердил нанесение массированного удара по Украине

Мишенями стали объекты энергетики, военного управления и связи

Утром понедельника, 10 октября, Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Об этом рассказал российский президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин на заседании российского Совета безопасности.

Президент уточнил, что удар был нанесен в соответствии с предложением Министерства обороны и планом Генерального штаба. Мишенями для удара стали объекты военного управления, энергетики и связи Украины.

Глава государства отметил, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. В частности, украинские власти планировали подорвать газопровод "Турецкий поток".

В случае продолжения террористических актов Украиной в России ответ Москвы будет жестким, цитирует Путина РИА Новости.

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвался грузовой автомобиль. Вслед за этим вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом и обрушились два автомобильных пролета. Погибли три человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Российские власти предупредили, что атаки на гражданскую инфраструктуру не останутся без ответа.

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