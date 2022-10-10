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Много света: на эскалаторной галерее на Воробьевых горах устанавливают витражи

15:11
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Москвичи смогут не просто вдвое быстрее подниматься и спускаться по склону, но еще и любоваться прекрасным видом на город

Рабочие монтируют крышу стеклянного двухэтажного павильона в верхней части парка на Воробьевых горах. Здесь появится панорамная смотровая площадка с потрясающим видом на город. Само же здание будет служить одним из вестибюлей эскалаторной галереи. Точно такой же вестибюль-близнец возводят у подножья склона.

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Между собой павильоны соединили три подъемных механизма, растянувшиеся почти на 70 метров в длину и 30 - в высоту. Все три эскалатора галереи уже смонтированы и сейчас проходят технические и инженерные испытания. Подняться или спуститься с их помощью занимает всего полторы минуты. Это в несколько раз быстрее, чем идти к метро пешком через парк. И гораздо легче.

Построить подъемный комплекс, который должен был связать станцию метро (тогда еще "Ленинские горы") с верхней точкой склона задумали еще в середине 1950-х. В 1959-м эскалаторная галерея приняла первых пассажиров. Как она выглядела, напоминают кадры мелодрамы "Подсолнухи" с Софи Лорен в главной роли.

Впрочем, заинтересовавший итальянского режиссера Витторио де Сикку объект, построенный в лучших традициях советского конструктивизма, вскоре закрылся для посетителей. Конструкция оказалась слишком тяжелой и медленно начала сползать вниз вместе с верхними слоями грунта. Новую галерею возводят с учетом прежних ошибок. Ее устойчивость на склоне будут обеспечивать три сотни свай, уходящих в землю на глубину более 25 метров.

"Галерея должна выполнять еще какую-то функцию комфортного сервиса для пассажиров. Поэтому мы предусмотрели в нижнем вестибюле, где мы находимся, и на верхнем вестибюле дополнительные сервисы для пассажиров. Это и точки питания, и небольшой магазин, где можно будет купить сувениры, в том числе Московского транспорта. А наверху, в верхнем вестибюле, небольшой ресторан, над концепцией которого мы сейчас работаем", - рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На реконструкции объекта занято порядка двухсот человек. Чтобы уже к концу года завершить строительство, трудятся в три смены.

"Сейчас у нас ведутся работы на верхнем и нижнем вестибюле по укладке гранитной плитки, облицовке мрамором, монтажу инженерных систем, а также монтажу фасадов и витражей. А дальше мы планируем приступить к монтажу осветительного оборудования", - сообщил Валерий Горбунов, представитель организации-генподрядчика работ.

В ходе работ планируют благоустроить и прилегающую территорию. По подсчетам специалистов, пассажиропоток эскалаторной галереи в будни может составить до 15000 человек. Свои двери для пассажиров она откроет уже в начале следующего года.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, Константин Чурашов, Филипп Швырев, "ТВ Центр"

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Ремонт на эскалаторной галерее на Воробьевых горах
Ремонт на эскалаторной галерее на Воробьевых горах
Ремонт на эскалаторной галерее на Воробьевых горах
Ремонт на эскалаторной галерее на Воробьевых горах
Ремонт на эскалаторной галерее на Воробьевых горах
Ремонт на эскалаторной галерее на Воробьевых горах
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