Много света: на эскалаторной галерее на Воробьевых горах устанавливают витражи

Москвичи смогут не просто вдвое быстрее подниматься и спускаться по склону, но еще и любоваться прекрасным видом на город

Рабочие монтируют крышу стеклянного двухэтажного павильона в верхней части парка на Воробьевых горах. Здесь появится панорамная смотровая площадка с потрясающим видом на город. Само же здание будет служить одним из вестибюлей эскалаторной галереи. Точно такой же вестибюль-близнец возводят у подножья склона.

Между собой павильоны соединили три подъемных механизма, растянувшиеся почти на 70 метров в длину и 30 - в высоту. Все три эскалатора галереи уже смонтированы и сейчас проходят технические и инженерные испытания. Подняться или спуститься с их помощью занимает всего полторы минуты. Это в несколько раз быстрее, чем идти к метро пешком через парк. И гораздо легче.

Построить подъемный комплекс, который должен был связать станцию метро (тогда еще "Ленинские горы") с верхней точкой склона задумали еще в середине 1950-х. В 1959-м эскалаторная галерея приняла первых пассажиров. Как она выглядела, напоминают кадры мелодрамы "Подсолнухи" с Софи Лорен в главной роли.

Впрочем, заинтересовавший итальянского режиссера Витторио де Сикку объект, построенный в лучших традициях советского конструктивизма, вскоре закрылся для посетителей. Конструкция оказалась слишком тяжелой и медленно начала сползать вниз вместе с верхними слоями грунта. Новую галерею возводят с учетом прежних ошибок. Ее устойчивость на склоне будут обеспечивать три сотни свай, уходящих в землю на глубину более 25 метров.

"Галерея должна выполнять еще какую-то функцию комфортного сервиса для пассажиров. Поэтому мы предусмотрели в нижнем вестибюле, где мы находимся, и на верхнем вестибюле дополнительные сервисы для пассажиров. Это и точки питания, и небольшой магазин, где можно будет купить сувениры, в том числе Московского транспорта. А наверху, в верхнем вестибюле, небольшой ресторан, над концепцией которого мы сейчас работаем", - рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На реконструкции объекта занято порядка двухсот человек. Чтобы уже к концу года завершить строительство, трудятся в три смены.

"Сейчас у нас ведутся работы на верхнем и нижнем вестибюле по укладке гранитной плитки, облицовке мрамором, монтажу инженерных систем, а также монтажу фасадов и витражей. А дальше мы планируем приступить к монтажу осветительного оборудования", - сообщил Валерий Горбунов, представитель организации-генподрядчика работ.

В ходе работ планируют благоустроить и прилегающую территорию. По подсчетам специалистов, пассажиропоток эскалаторной галереи в будни может составить до 15000 человек. Свои двери для пассажиров она откроет уже в начале следующего года.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, Константин Чурашов, Филипп Швырев, "ТВ Центр"

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