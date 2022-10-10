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Демонтаж радиотелебашни в Москве приняли за пожар

14:58
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Жителей напугали искры

Накануне вечером жителей Хорошёво-Мнёвников встревожили загадочные искры на 258-метровой радиотелебашне "Октод".

Когда оперативные службы прибыли на место, никакого возгорания там уже не наблюдалось. Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожара не было изначально. Искры, замеченные очевидцами, скорее всего, вызваны работами по демонтажу конструкции.

Вещание с башни велось с 2007 года по апрель 22-ого. Весной сооружение решено было разобрать. Работы начались в августе, и пока сняты только несколько верхних секций. На месте башни запланировано строительство жилого комплекса.

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Демонтаж радиотелебашни в Москве
Демонтаж радиотелебашни в Москве
Демонтаж радиотелебашни в Москве
Демонтаж радиотелебашни в Москве
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