Смердящее болото под окнами делает жизнь поселка вблизи Лобни невыносимой

А ведь раньше это был живописный приток реки Мещериха

Жители одного из поселков вблизи Лобни иначе как болотом свою речку Мещериху не называют. Когда-то живописное место превратилось в сточную канаву, зловонный запах от которой ощущается по всей округе уже несколько лет. Односельчане винят во всем местных коммунальщиков.

У жителей поселка совхоза Останкино под окнами - настоящее болото. Так теперь выглядит приток реки Мещериха. Уже несколько лет в этот водоем сбрасываются нечистоты. Экологическую катастрофу местного значения, говорят люди, устроило Габовское коммунальное хозяйство, с которым у местных в буквальном смысле токсичные отношения.

Невыносимый запах проникает даже в дома. Очистные сооружения, которые находятся рядом с домами, явно не справляются. Канализационные стоки поступают сюда со всего района. И по словам местных жителей, число подключенных предприятий растет с каждым годом.

В последний раз модернизация очистных сооружений проводилась 10 лет назад. Местным активистам даже проводили экскурсию, уверяя, что мощностей достаточно.

"Часть стоков очищается, то, на что способна мощность коммунального хозяйства. А все превышения - скорее всего - сливаются в том виде, в котором они их принимают", - сообщил Ренат Шамсутдинов, депутат совета депутатов ГО Лобня, заместитель председателя комиссии по экологии.

На наш запрос Габовское хозяйство так и не ответило. Местные власти надеются на областной Росприроднадзор. Но пока - безрезультатно.

Угроза экологической катастрофы нарастает с каждым днем. По заключению экспертов, содержание фосфатов в воде уже превышено в 69 раз, нефтепродуктов - в 49. И все эти яды идут дальше - ведь Мещериха впадает в Клязьму. А Клязьминское водохранилище - резервуар питьевой воды в том числе и для Москвы и Подмосковья.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Данил Шкловский, "ТВ Центр"

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