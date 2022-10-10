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В Москве начали устанавливать первый понтонный причал для электросудов

15:20
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Причал выполняет функцию зарядки

Первый понтонный причал для электрических судов начали устанавливать у Киевского вокзала. С места сборки его доставили с помощью буксира. Диаметр конструкции - 16 метров, а вес 48 тонн. Все детали выполнены из высокопрочной стали. Она надёжно защищает от внешних повреждений и перепадов температур. Есть и система зарядки судов – она идет пока происходит посадка и высадка пассажиров, процесс бесшумный и незаметный.

"В ближайшее время вместе с Российским квалификационным обществом будут проводится швартовые испытания, тестирование и зарядка судов, а также всех систем безопасности. За ходом тестирования будут наблюдать специалисты речного ситуационного центра и другие службы. Мы продолжаем подготавливать необходимую инфраструктуру для запуска инновационного речного транспорта. До конца года в тестовом режиме будет запущен регулярный маршрут "Парк Фили – Киевский", - сообщила Анастасия Журавлева, заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы.

Между тем, продолжают обновляться и причалы для обычных судов. В районе Новоспасского моста установили современные турникеты. А указатели помогут сориентироваться куда надо проходить. Также в этом сезоне была запущена новая система продажи билетов на прогулочные суда. Оплатить поездку можно банковской картой или купить билет в электронном виде.

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Причал для электросудов
Причал для электросудов
Причал для электросудов
Причал для электросудов
Причал для электросудов
Причал для электросудов
Причал для электросудов
Причал для электросудов
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