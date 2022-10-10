Среди участниц проекта "Московское долголетие" выбирают королеву красоты

Финал конкурса пройдет на площадке центра в Печатниках

Прекрасный голос, грациозные движения и - не моложе 55! В столице выбирают "Серебряную королеву". Конкурс красоты проходит среди участниц проекта "Московское долголетие". И это не только дефиле, но и интеллектуальные соревнования. Итоги подведут в ближайшую среду. А пока у дам есть прекрасная возможность открыть в себе что-то новое.

Мисс Совершенство знакомится с Мисс Энергией и Мисс Артистизм. О возрасте женщин спрашивать не принято. Но Анна Дорощенко не стесняется его называть. В свои 68 она - лидер клуба "Красота спасет мир". И участвует в первом отборочном туре конкурса "Серебряная королева", которые прошли в центрах "Московского долголетия".

Нас учат себя вести соответственно конкурсу и уметь себя преподнести, уметь рассказать о себе, заинтересовать", - отмечает Анна.

Стать королевой могут женщины не младше 55 лет. Некоторые - уже бабушки и даже прабабушки. Однако ведут и спортивный, и творческий образ жизни. Ведь времени на пенсии не занимать.

"Мне когда предложили, я поняла, что не смогу отказаться от этого конкурса, потому что по жизни я всегда бываю первой", - говорит участница Лариса Афанасьева.

Заявки подали 500 участниц. Одни придерживаются олимпийского принципа "Главное не победа, а участие", другие идут сюда только за серебряной короной.

На первом этапе всех претенденток ждал районный тур, затем - окружной. Каждый центр московского долголетия представляет конкурсанток со своей программой - интеллектуальной, творческой. В жюри - тоже творческие и авторитетные люди.

"Мне позвонили из этой прекрасной организации "Московское долголетие". И так как я сам уже престарелый ровесник октябрят, то это мне близкие люди. Я согласился, потому что я люблю женщин, несмотря на долголетие и преклонный возраст", - делится писатель Аркадий Инин.

Финал конкурса пройдет на площадке центра Московского долголетия в Печатниках. Участницам предстоит конкурс визиток, творческий номер, танец-дефиле и интеллектуальная викторина. После чего столица и узнает имя своей "Серебряной королевы".

Иван Колесников, Роман Лагунов, Андрей Талалай, "ТВ Центр"

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