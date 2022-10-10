Над Киевом - черный дым: результаты точечных ударов ВС России

Где прямо сейчас находится Владимир Зеленский - неизвестно

В результате взрывов в крупных городах Украины повреждена критическая инфраструктура, энергетические объекты. В Киеве произошли ракетные удары рядом с офисом президента, Верховной Радой, зданием СБУ, а также - штабом запрещённого в России "Азова". Взрывы гремели в Харькове, Львове, Одессе, Днепропетровской, Сумской областях. По всей стране сейчас перебои со связью, электро- и водоснабжением.

С самого утра в Киеве и почти всех крупных городах гремят мощные взрывы. Над центром украинской столицы поднимаются клубы густого черного дыма. Местные СМИ сообщают - несколько ракет разорвались на улице Владимирской, где находится офис Владимира Зеленского.

Еще прилеты - около Верховной Рады. Пишут, что прямое попадание произошло и в главное здание управления Службы безопасности Украины. А также - в штаб и базу запрещенной в России террористической организации "Азов".

Мощный прилет был и по мосту, который в народе называют "мостом Кличко". Но позже выяснилось - удар нанесен не по самому полотну, а точно под его арки. Именно в этом месте находился офис Консультативной миссии Евросоюза. Но это скорее ширма. По некоторым данным, в здании располагался один из пунктов управления и координации военной поддержки Украины Западом.

Серия взрывов прогремела и на объектах критической инфраструктуры. Как сообщают украинские паблики, серьезно повреждены как минимум 11 объектов электроэнергетики. В их числе крупнейшая ТЭЦ в Киеве. Полностью или частично обесточены, кроме столицы, Харьков, Хмельницкая область, Тернополь, Полтава, Ивано-Франковск, Днепропетровск, Львов, Житомир, Черкассы. Кроме того, во многих областях фиксируются перебои с подачей воды и отоплением. На большей территории Украины обвалились мобильная связь и интернет. Трафик использования глобальной сети в стране рухнул на 75 %. В Виннице взрывы прогремели на железнодорожной станции.

Украинские власти заявляют - почти вся страна оказалась под ударом российских баллистических ракет и беспилотников. Сколько всего их было выпущено, точно не известно. Цифры колеблются от 86 до 115. Причем самые тяжелые повреждения на улицах городов не от самих ракет, которые бьют точечно, а от неумелой работы украинской ПВО, которая сбивала боеприпасы прямо над жилыми кварталами.

Из утечек от британских спецслужб становится ясно - украинская власть была в курсе готовящегося налета. Но никого из гражданских не предупредили. Поэтому не исключено, что свое обращение Зеленский записывал сам и еще до взрывов в Киеве. Где он сейчас - точно не известно. По одним данным, спешно уехал в Польшу. По другим - намерен созвать экстренное заседание силовиков. Хотя и в этом случае не понятно, где оно будет проводиться.

Единственное, что сейчас ясно точно, Зеленский звонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Пожаловался на Россию, попросил созвать заседание G7. И, конечно, еще оружия.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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