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Собянин осмотрел ход реконструкции новых корпусов Центра паллиативной помощи

14:51
  • понедельник
  • 10 октября 2022

Там откроют третий в столице Дом сестринского ухода

В Москве завершили основные работы по реконструкции новых корпусов Центра паллиативной помощи. Там откроют третий в столице Дом сестринского ухода, передает "ТВ Центр". Площадку сегодня посетит мэр Сергей Собянин.

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Один из корпусов представляет собой шестиэтажное здание площадью больше семи тысяч квадратных метров. Оно предназначено для пациентов, которые нуждаются в длительном профессиональном уходе в стационарных условиях. Комфортные палаты рассчитаны на одного или двух человек и оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

Помимо стационара, в Центре сестринского ухода будет размещено отделение выездной паллиативной помощи.

"По сути дела, нам осталось завершить всего один корпус для того, чтобы вся система была современна. Здесь Даниловское сестринский уход сделан, Центр паллиативной помощи "Даниловский", который будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами. И здесь в стационарном режиме созданы все современные условия. С февраля месяца начнется приём пациентов. Сейчас идёт окончание работ - пусконаладка, дооборудование, дооснащение центра", - сообщил Собянин.

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